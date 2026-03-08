https://ria.ru/20260308/ataka-2079325298.html
Израиль заявил о проведении новой волны атак по территории Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проводит новую волну ударов по военной инфраструктуре на территории Ирана. РИА Новости, 08.03.2026
