Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ
Белгород и Белгородский округ попали под массированный ракетный обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе MAX.
2026-03-08T04:49:00+03:00
2026-03-08T04:49:00+03:00
2026-03-08T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
белгород
белгородская область
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ
Гладков сообщил о повреждениях объектов энергетики в Белгороде после атаки ВСУ