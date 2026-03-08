Рейтинг@Mail.ru
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 08.03.2026 (обновлено: 09:05 08.03.2026)
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ
Белгород и Белгородский округ попали под массированный ракетный обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе MAX. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
белгород
белгородская область
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу ВСУ

Гладков сообщил о повреждениях объектов энергетики в Белгороде после атаки ВСУ

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Белгород и Белгородский округ попали под массированный ракетный обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе MAX.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
Бойцы мобильной огневой группы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Бьют дронами беспрерывно". Как отбивают атаки на Белгород
25 февраля, 08:00
Объекты энергетики получили повреждения: есть перебои с подачей света, воды и тепла, добавил Гладков.
На местах работают аварийные службы. Данные о последствиях атаки уточняются.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают российские приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
