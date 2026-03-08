Рейтинг@Mail.ru
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА
02:52 08.03.2026
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА
Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников, сообщила кувейтская армия. РИА Новости, 08.03.2026
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА

Резервуары для хранения топлива в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА

Вид на работу ПВО из Кувейта
КАИР, 8 мар – РИА Новости. Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников, сообщила кувейтская армия.
Согласно заявлению, вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
"Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников", - говорится в сообщении.
СМИ: удары Израиля по нефтехранилищам Ирана являются новым этапом конфликта
