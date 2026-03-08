https://ria.ru/20260308/ataka-2079312551.html
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА
Резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке беспилотников, сообщила кувейтская армия. РИА Новости, 08.03.2026
Топливные резервуары в аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА
