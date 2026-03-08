https://ria.ru/20260308/ataka-2079309190.html
Источник: ВВС Израиля за сутки атаковали более 35 поселений на юге Ливана
Источник: ВВС Израиля за сутки атаковали более 35 поселений на юге Ливана - РИА Новости, 08.03.2026
Источник: ВВС Израиля за сутки атаковали более 35 поселений на юге Ливана
Израильская боевая авиация атаковала в субботу 36 населенных пунктов на юге Ливана, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:50:00+03:00
2026-03-08T01:50:00+03:00
2026-03-08T01:50:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
https://ria.ru/20260308/bpla-2079308230.html
ливан
израиль
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: ВВС Израиля за сутки атаковали более 35 поселений на юге Ливана
РИА Новости: ВВС Израиля за сутки атаковали 36 поселений на юге Ливана