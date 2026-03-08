https://ria.ru/20260308/ataka-2079306999.html
Армия Израиля заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране
Армия Израиля заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране. РИА Новости, 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила об атаке самолетами ВВС нескольких нефтехранилищ в Тегеране