СМИ: в Ираке принадлежащее ООН здание подверглось атаке БПЛА
СМИ: в Ираке принадлежащее ООН здание подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: в Ираке принадлежащее ООН здание подверглось атаке БПЛА
Здание, принадлежащее ООН, подверглось атаке беспилотника в иракском городе Сулеймания, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из службы...
в мире
оон
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в Ираке принадлежащее ООН здание подверглось атаке БПЛА
