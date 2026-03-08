Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах" - РИА Новости, 08.03.2026
01:01 08.03.2026
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах"
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах" - РИА Новости, 08.03.2026
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала ракетную установку ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 08.03.2026
в мире, хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах"

ЦАХАЛ заявила об атаке ракетной установки "Хезболлах"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала ракетную установку ливанского движения "Хезболлах".
"Недавно по населенным пунктам Галилеи были выпущены ракеты. Вскоре после этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала и уничтожила ракетную установку, из которой были выпущены ракеты", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Израильские военные недалеко от израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила о начале ударов по инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте
В миреХезболлаИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
