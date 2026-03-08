https://ria.ru/20260308/ataka-2079306388.html
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах"
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах" - РИА Новости, 08.03.2026
Армия Израиля заявила, что атаковала ракетную установку "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала ракетную установку ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 08.03.2026
в мире
хезболла
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
Новости
В мире, Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об атаке ракетной установки "Хезболлах"