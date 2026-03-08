https://ria.ru/20260308/ataka-2079302812.html
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
Один человек погиб, двое ранены после атаки на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из службы... РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
