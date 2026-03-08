Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
00:15 08.03.2026
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
в мире, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек

Reuters: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек

© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены после атаки на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из службы безопасности.
"Один человек погиб, двое ранены после атаки на лагерь иранской курдской оппозиции к востоку от иракского города Сулеймания", - говорится в публикации агентства.
В миреИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
