Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 08.03.2026 (обновлено: 06:01 08.03.2026)
Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период
Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период - РИА Новости, 08.03.2026
Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период
Основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"**, а сегодня командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий* формирует лично преданную РИА Новости, 08.03.2026
Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период

РИА Новости: Билецкий формирует преданную армию радикалов на послевоенный период

Андрей Билецкий*
Андрей Билецкий* - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
Андрей Билецкий*. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"**, а сегодня командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В марте 2025 года третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ была преобразована в 3-й армейский корпус. В него входит четыре механизированные бригады (53-я, 60-я, 63-я, 125-я), 52-я артиллерийская бригада, полк и батальон БПЛА, а также другие соединения. Также корпусу была передана 66-я механизированная бригада ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
У солдат ВСУ на Краснопольском направлении нет базовых медикаментов
Вчера, 20:34
"С момента создания 3-го армейского корпуса прошел один год. Единственным командиром бригады, кто сохранил свой пост, остался командир 66-й бригады Ростислав Силивакин. Билецкий* методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов. Эти люди пригодятся ему для будущих провокаций и кровавых разборок после окончания конфликта", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что комбригом 63-й бригады назначен лояльный и лично преданный Билецкому* командир. Предыдущий командир Павел Юрчук снят с должности. Собеседник отметил, что Юрчук известен "показным национализмом и образом "потужного воина". Но это его не спасло от отставки.
"Решение принято не за военные провалы, а по воле командира корпуса Андрея Билецкого*. На освободившееся место назначен Денис Шаповал. Это еще одна фигура, чьи руки по локоть в крови мирных жителей – такой же фанатик, как остальные ветераны "Азова"**, — отметили собеседник.
По его мнению, лично преданное соединение пригодится Билецкому* в случае гражданской войны на Украине.
Ранее посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения конфликта, и что ветераны ВСУ являются мощной силой для совершения очередного госпереворота.
Слова Залужного прозвучали на фоне того, что батальон "Азов"** проводит работу по формированию военизированных националистических организаций под видом создания ассоциации ветеранов в различных городах Украины.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Запрещенная в России террористическая организация
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Пленный ВСУ заявил, что пожертвования от мирных граждан уходили не на фронт
Вчера, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияАндрей БилецкийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
