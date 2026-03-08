МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"**, а сегодня командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В марте 2025 года третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ была преобразована в 3-й армейский корпус. В него входит четыре механизированные бригады (53-я, 60-я, 63-я, 125-я), 52-я артиллерийская бригада, полк и батальон БПЛА, а также другие соединения. Также корпусу была передана 66-я механизированная бригада ВСУ.

"С момента создания 3-го армейского корпуса прошел один год. Единственным командиром бригады, кто сохранил свой пост, остался командир 66-й бригады Ростислав Силивакин. Билецкий* методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов. Эти люди пригодятся ему для будущих провокаций и кровавых разборок после окончания конфликта", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что комбригом 63-й бригады назначен лояльный и лично преданный Билецкому * командир. Предыдущий командир Павел Юрчук снят с должности. Собеседник отметил, что Юрчук известен "показным национализмом и образом "потужного воина". Но это его не спасло от отставки.

"Решение принято не за военные провалы, а по воле командира корпуса Андрея Билецкого*. На освободившееся место назначен Денис Шаповал. Это еще одна фигура, чьи руки по локоть в крови мирных жителей – такой же фанатик, как остальные ветераны "Азова"**, — отметили собеседник.

По его мнению, лично преданное соединение пригодится Билецкому* в случае гражданской войны на Украине

Ранее посол Украины в Великобритании , экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о риске политической нестабильности на Украине в случае завершения конфликта, и что ветераны ВСУ являются мощной силой для совершения очередного госпереворота.

Слова Залужного прозвучали на фоне того, что батальон "Азов"** проводит работу по формированию военизированных националистических организаций под видом создания ассоциации ветеранов в различных городах Украины.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.