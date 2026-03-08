https://ria.ru/20260308/armija-2079410694.html
Армия Израиля сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"
Армия Израиля сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы" - РИА Новости, 08.03.2026
Армия Израиля сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации бойца ливанского шиитского движения "Хезболлах" силами военной авиации. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:17:00+03:00
2026-03-08T17:17:00+03:00
2026-03-08T17:17:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079410140.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила о ликвидации бойца "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации бойца «Хезболлы»