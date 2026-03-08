https://ria.ru/20260308/arbat-2080479234.html
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта - РИА Новости, 13.03.2026
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта
Поздравление с 8 марта появилось на домах-книжках на Арбате в Москве, видео опубликовано в канале столичного комплекса городского хозяйства в MAX. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-08T19:10:00+03:00
2026-03-08T19:10:00+03:00
2026-03-13T13:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый арбат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080478213_15:0:1905:1063_1920x0_80_0_0_ea2c122aa5760874ebd9d96f49e3a75c.png
https://ria.ru/20260308/zhivotnye-2080479061.html
москва
новый арбат
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080478213_488:0:1905:1063_1920x0_80_0_0_979208fe97c80e66d1398a656013706c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый арбат
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый Арбат
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта
Поздравление с 8 марта появилось на домах-книжках на Арбате в Москве
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поздравление с 8 марта появилось на домах-книжках на Арбате в Москве, видео опубликовано в канале столичного комплекса городского хозяйства в MAX.
На домах-книжках появилось поздравление с 8 марта - видеопроекция на зданиях. Прохожие могут увидеть красные и розовые цветы, а также надпись "С 8 марта".
"К поздравлениям присоединяются и дома-книжки на Новом Арбате. С праздником, милые женщины", - говорится в сообщении к видео.