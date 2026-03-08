Рейтинг@Mail.ru
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта
19:10 08.03.2026 (обновлено: 13:46 13.03.2026)
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта
Поздравление с 8 марта появилось на домах-книжках на Арбате в Москве, видео опубликовано в канале столичного комплекса городского хозяйства в MAX. РИА Новости, 13.03.2026
На домах-книжках на Новом Арбате появилось поздравление с 8 марта

Поздравление с 8 марта появилось на домах-книжках на Арбате в Москве

Поздравление с 8 марта на домах-книжках на Арбате в Москве. Кадр видео
© Городское хозяйство Москвы/MAX
© Городское хозяйство Москвы/MAX
Поздравление с 8 марта на домах-книжках на Арбате в Москве. Кадр видео
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поздравление с 8 марта появилось на домах-книжках на Арбате в Москве, видео опубликовано в канале столичного комплекса городского хозяйства в MAX.
На домах-книжках появилось поздравление с 8 марта - видеопроекция на зданиях. Прохожие могут увидеть красные и розовые цветы, а также надпись "С 8 марта".
"К поздравлениям присоединяются и дома-книжки на Новом Арбате. С праздником, милые женщины", - говорится в сообщении к видео.
Животные из московских приютов стали героями открыток к 8 Марта
