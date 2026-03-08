https://ria.ru/20260308/arakchi-2079407091.html
Иран заявил о готовности дать отпор в случае наземного вторжения США
Иран будет готов дать военный отпор в случае наземного вторжения со стороны США, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 08.03.2026
