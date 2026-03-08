Иран заявил о готовности дать отпор в случае наземного вторжения США

"На данный момент мы достаточно боеспособны. У нас есть очень храбрые солдаты, которые ждут любого врага, который вторгнется на нашу землю, чтобы сразиться с ним", - сказал глава МИД в ответ на вопрос о возможности Ирана защитить себя в случае наземного вторжения со стороны США.