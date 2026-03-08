Рейтинг@Mail.ru
17:03 08.03.2026
Иран заявил о готовности дать отпор в случае наземного вторжения США

Аракчи: Иран готов дать военный отпор в случае наземного вторжения США

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран будет готов дать военный отпор в случае наземного вторжения со стороны США, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.
"На данный момент мы достаточно боеспособны. У нас есть очень храбрые солдаты, которые ждут любого врага, который вторгнется на нашу землю, чтобы сразиться с ним", - сказал глава МИД в ответ на вопрос о возможности Ирана защитить себя в случае наземного вторжения со стороны США.
Трамп желает раскола в Иране, заявили в республике
Вчера, 16:58
 
