Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Иран атакует не соседние страны, а объекты США на их территориях, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Мы бьем по американским базам и активам, которые расположены на территории наших соседей. <...> Мы нападаем на американцев, которые нападают на нас", — сказал он в интервью телеканалу NBC

Накануне Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан выступил за урегулирование противоречий путем дипломатии, вместо того чтобы "быть игрушками Штатов и Израиля".

По словам Аракчи , Вашингтон и Тель-Авив навязали эту войну иранцам и теперь они вынуждены защищаться. Однако ИРИ никогда не пойдет на капитуляцию и готова дать отпор в случае наземного вторжения США.

Он также опроверг слова Дональда Трампа о том, что Тегеран планировал наращивать дальность действия своих ракет.

"Мы намеренно ограничили дальность полета — не более чем две тысячи километров, потому что не хотим, чтобы кто-либо в мире воспринимал нас как угрозу", — подчеркнул дипломат.

В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.