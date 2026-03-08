Рейтинг@Mail.ru
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
16:51 08.03.2026 (обновлено: 17:48 08.03.2026)
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.03.2026
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
Иран атакует не соседние страны, а объекты США на их территориях, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:51:00+03:00
2026-03-08T17:48:00+03:00
в мире, ближний восток, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп
В мире, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи

Аракчи: Иран атакует не соседние страны, а базы и активы США на их территориях

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Иран атакует не соседние страны, а объекты США на их территориях, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.
"Мы бьем по американским базам и активам, которые расположены на территории наших соседей. <...> Мы нападаем на американцев, которые нападают на нас", — сказал он в интервью телеканалу NBC.
Накануне Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан выступил за урегулирование противоречий путем дипломатии, вместо того чтобы "быть игрушками Штатов и Израиля".
По словам Аракчи, Вашингтон и Тель-Авив навязали эту войну иранцам и теперь они вынуждены защищаться. Однако ИРИ никогда не пойдет на капитуляцию и готова дать отпор в случае наземного вторжения США.
Он также опроверг слова Дональда Трампа о том, что Тегеран планировал наращивать дальность действия своих ракет.
"Мы намеренно ограничили дальность полета — не более чем две тысячи километров, потому что не хотим, чтобы кто-либо в мире воспринимал нас как угрозу", — подчеркнул дипломат.
В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
