Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.03.2026
16:26 08.03.2026 (обновлено: 16:35 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/arakchi-2079400675.html
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.03.2026
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи
Избрание нового верховного лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:26:00+03:00
2026-03-08T16:35:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
али хаменеи
амир саид иравани
военная операция сша и израиля против ирана
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079401137.html
иран
сша
ближний восток
Новости
в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, военная операция сша и израиля против ирана, nbc, оон, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Военная операция США и Израиля против Ирана, NBC, ООН, Аббас Аракчи
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи

Глава МИД Аракчи: избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Избрание нового верховного лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.
«
"Совет временного руководства теперь у власти, и они выполняют свои функции в отсутствие лидера, в то время как новый верховный лидер будет вскоре избран советом экспертов", - сказал Аракчи.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД
Вчера, 16:31
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ХаменеиАмир Саид ИраваниВоенная операция США и Израиля против ИранаNBCООНАббас Аракчи
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
