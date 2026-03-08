https://ria.ru/20260308/arakchi-2079400675.html
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.03.2026
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи
Избрание нового верховного лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:26:00+03:00
2026-03-08T16:26:00+03:00
2026-03-08T16:35:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
али хаменеи
амир саид иравани
военная операция сша и израиля против ирана
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079401137.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, военная операция сша и израиля против ирана, nbc, оон, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Военная операция США и Израиля против Ирана, NBC, ООН, Аббас Аракчи
Избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени, заявил Аракчи
Глава МИД Аракчи: избрание нового лидера Ирана произойдет в скором времени