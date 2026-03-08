"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков, встречается такой камень 1 раз на 10 тысяч добытых алмазов, сообщили РИА Новости в "Алросе".
"Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков - прежде всего розовые и голубые", - рассказали в компании.
"Алроса" добавила, что экземпляры фантазийных цветов встречаются 1 на 10 тысяч добытых алмазов.
Отмечается, что их возникновение связано с уникальными геологическими процессами, поэтому такие камни традиционно относятся к числу наиболее ценных и коллекционных.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
