Рейтинг@Mail.ru
"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/alrosa-2079356860.html
"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире
"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире - РИА Новости, 08.03.2026
"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире
Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков, встречается такой камень 1 раз на 10 тысяч добытых алмазов, сообщили РИА Новости в "Алросе". РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:04:00+03:00
2026-03-08T12:04:00+03:00
общество
архангельская область
алроса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155078/27/1550782733_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_c86e2ea27dad20a1df0043744f88ba2f.jpg
https://ria.ru/20260214/alrosa-2074418902.html
https://ria.ru/20251225/alros-2064548326.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155078/27/1550782733_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_3b72dc8f8874b265000c0ba4faf04692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, архангельская область, алроса
Общество, Архангельская область, Алроса
"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире

"Алроса" назвала бриллианты фантазийных оттенков самыми редкими в природе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБриллиант
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бриллиант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков, встречается такой камень 1 раз на 10 тысяч добытых алмазов, сообщили РИА Новости в "Алросе".
«
"Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков - прежде всего розовые и голубые", - рассказали в компании.
Алроса добыла крупнейший ювелирный алмаз - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Алроса" поделилась, как покупатели выбирают бриллианты к праздникам
14 февраля, 18:59
"Алроса" добавила, что экземпляры фантазийных цветов встречаются 1 на 10 тысяч добытых алмазов.
Отмечается, что их возникновение связано с уникальными геологическими процессами, поэтому такие камни традиционно относятся к числу наиболее ценных и коллекционных.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
Алроса добыла новогодние алмазы на месторождении под Архангельском - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Алроса" добыла два новогодних алмаза необычной формы
25 декабря 2025, 11:43
 
ОбществоАрхангельская областьАлроса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала