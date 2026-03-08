В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы на предприятии

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Эксперты-сортировщики алмазов часами работают в статичных позах со специальной оптикой, чтобы определить размер, форму, качество и цвет каждого кристалла, даже небольшая ошибка в определении оттенка может существенно повлиять на оценку драгоценного камня, сообщили РИА Новости в "Алросе".

« "Работа эксперта-сортировщика алмазов — это тонкое искусство, требующее исключительной внимательности, сосредоточенности, ответственности и развитой профессиональной интуиции. Специалисты часами работают в статичных позах, используя профессиональную оптику, чтобы тщательно изучить каждый кристалл и определить его характеристики", - поделились в компании.

Отмечается, что оценка алмазов традиционно базируется на системе четырёх ключевых критериев: размере, форме, качестве и цвете. Именно сочетание этих характеристик формирует ценность камня, объяснили в " Алросе ".

« "Для каждой категории размера и качества существует собственная цветовая шкала, состоящая в среднем из 16 оттенков, выстроенных от самых светлых к более насыщенным. Различия между соседними оттенками зачастую едва заметны, но точность их определения имеет принципиальное значение: даже небольшая ошибка может существенно повлиять на оценку драгоценного камня", - уточнили там.

Женщины нередко выбирают "алмазные" профессии, связанные с непосредственным взаимодействием с кристаллом.

В частности, на обогатительных фабриках компании трудятся сепараторщики - специалисты, участвующие в извлечении алмазов из кимберлитовой руды. Женщины также реализуют себя в качестве огранщиков алмазов в бриллианты. Также они занимаются сортировкой и подготовкой драгоценных камней.

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В компании сегодня работают более 10 тысяч сотрудниц.