В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы на предприятии
16:53 08.03.2026
В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы на предприятии
В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы на предприятии
В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы на предприятии
Эксперты-сортировщики алмазов часами работают в статичных позах со специальной оптикой, чтобы определить размер, форму, качество и цвет каждого кристалла, даже... РИА Новости, 08.03.2026
россия, алроса, экономика
Россия, Алроса, Экономика
В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы на предприятии

РИА Новости: сортировщики алмазов часами работают в статичных позах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКоллекция ALROSA Diamond Exclusive
Коллекция ALROSA Diamond Exclusive - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Коллекция ALROSA Diamond Exclusive. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Эксперты-сортировщики алмазов часами работают в статичных позах со специальной оптикой, чтобы определить размер, форму, качество и цвет каждого кристалла, даже небольшая ошибка в определении оттенка может существенно повлиять на оценку драгоценного камня, сообщили РИА Новости в "Алросе".
«
"Работа эксперта-сортировщика алмазов — это тонкое искусство, требующее исключительной внимательности, сосредоточенности, ответственности и развитой профессиональной интуиции. Специалисты часами работают в статичных позах, используя профессиональную оптику, чтобы тщательно изучить каждый кристалл и определить его характеристики", - поделились в компании.
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Алроса" назвала самые редкие бриллианты в мире
Вчера, 12:04
Отмечается, что оценка алмазов традиционно базируется на системе четырёх ключевых критериев: размере, форме, качестве и цвете. Именно сочетание этих характеристик формирует ценность камня, объяснили в "Алросе".
«
"Для каждой категории размера и качества существует собственная цветовая шкала, состоящая в среднем из 16 оттенков, выстроенных от самых светлых к более насыщенным. Различия между соседними оттенками зачастую едва заметны, но точность их определения имеет принципиальное значение: даже небольшая ошибка может существенно повлиять на оценку драгоценного камня", - уточнили там.
Женщины нередко выбирают "алмазные" профессии, связанные с непосредственным взаимодействием с кристаллом.
В частности, на обогатительных фабриках компании трудятся сепараторщики - специалисты, участвующие в извлечении алмазов из кимберлитовой руды. Женщины также реализуют себя в качестве огранщиков алмазов в бриллианты. Также они занимаются сортировкой и подготовкой драгоценных камней.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В компании сегодня работают более 10 тысяч сотрудниц.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.
Алмаз весом 340 карат - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В "Алросе" рассказали, что можно сделать из отпиленной части алмаза
31 января, 17:13
 
