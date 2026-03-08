Рейтинг@Mail.ru
Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/aliev-2079447557.html
Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране
Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с гибелью... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:48:00+03:00
2026-03-08T23:48:00+03:00
в мире
азербайджан
иран
ильхам алиев
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897751317_0:164:1899:1232_1920x0_80_0_0_a85ad3279dca2c5e18f175472c0c6b90.jpg
https://ria.ru/20260308/pezeshkian-2079446519.html
азербайджан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897751317_105:0:1793:1266_1920x0_80_0_0_bf8c8ad1003f277a2427ecca87e085ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, иран, ильхам алиев, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Иран, Ильхам Алиев, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Алиев выразил Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью людей в Иране

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Иране

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 8 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества гражданских лиц в ходе последних событий в Иране, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
«

"В ходе телефонного разговора Алиев передал соболезнования (Пезешкиану – ред.) в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране", - говорится в сообщении.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Пезешкиан поблагодарил Алиева за намерение оказать гумпомощь Ирану
Вчера, 23:39
 
В миреАзербайджанИранИльхам АлиевМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала