Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
23:46 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/aliev-2079447229.html
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования инцидента с РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:46:00+03:00
2026-03-08T23:46:00+03:00
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА

Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента в Нахичевани

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
БАКУ, 8 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
«

"В ходе телефонного разговора Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани", - говорится в сообщении.

В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.
