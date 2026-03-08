https://ria.ru/20260308/aliev-2079447229.html
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования инцидента с РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:46:00+03:00
2026-03-08T23:46:00+03:00
2026-03-08T23:46:00+03:00
в мире
азербайджан
нахичевань
иран
ильхам алиев
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_791d7ca18b9430ef01657c89d5c5f180.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078810310.html
азербайджан
нахичевань
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_3e9f7549483b6e543ce02c230808217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, нахичевань, иран, ильхам алиев, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Азербайджан, Нахичевань, Иран, Ильхам Алиев, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента с БПЛА
Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследования инцидента в Нахичевани