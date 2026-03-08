Рейтинг@Mail.ru
На переговорах по Украине ставили вопрос о покушении на генерала Алексеева
14:56 08.03.2026 (обновлено: 15:05 08.03.2026)
На переговорах по Украине ставили вопрос о покушении на генерала Алексеева
На переговорах по Украине ставили вопрос о покушении на генерала Алексеева
россия, москва, украина, игорь костюков (генштаб), павел зарубин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Павел Зарубин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На переговорах по Украине ставили вопрос о покушении на генерала Алексеева

Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская делегация на переговорах по урегулированию украинского конфликта задавала в жёсткой форме украинской стороне вопрос о покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"(Вопрос, - ред.) конечно, ставился. И ставился в жесткой форме", - сказал Костюков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.
Как сообщали в ЦОС ФСБ, исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ. Он был заочно арестован в РФ ещё 7 февраля.
Экстрадиция исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева гражданина России Любомира Корбы - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россия не забудет и не простит покушение на Алексеева, заявил Бортников
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
