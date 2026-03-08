В Индонезии прошла акция в поддержу женщин Донбасса

ДЖАКАРТА, 8 мар - РИА Новости. Выставка с цитатами Дарьи Дугиной и женщин Донецкой Народной Республики, посвященная Международному женскому дню, прошла в Индонезии, передает корреспондент РИА Новости.
Центральной частью программы стала художественная инсталляция из бумажных цветов "Роза Донбасса", посвящённая женщинам Донецкой Народной Республики, проявляющим мужество и стойкость в условиях продолжающегося конфликта и агрессии со стороны киевского режима.
Посетителям представили цитаты женщин, ставших символами силы и служения своей стране. Среди них - Герой России Ольга Качура, известная под позывным "Корса", легендарный командир артиллерийского подразделения ДНР.
Посетители также смогли ознакомиться с изречениями других россиянок - Валентины Терешковой, императрицы Екатерины II и российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Поддержку мероприятию выразил Союз женщин Донецкой Народной Республики, направивший обращение к участникам.
"Ваше участие в подобных мероприятиях напоминает нам, что мы не одиноки, что есть люди, готовые услышать, понять и протянуть руку помощи", - говорится в послании.
Организаторы отметили, что акция стала символом международной солидарности с женщинами Донбасса и напоминанием о том, что их борьба и стойкость находят отклик далеко за пределами России.
