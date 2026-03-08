https://ria.ru/20260308/aeroport-2079312311.html
СМИ: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним
Международный аэропорт в столице Болгарии Софии прерывал работу в субботу после того, как в небе над ним был обнаружен беспилотник, передает Болгарское... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:50:00+03:00
2026-03-08T02:50:00+03:00
2026-03-08T02:50:00+03:00
в мире
софия (город)
болгария
кельн
софия (город)
болгария
кельн
Новости
ru-RU
