02:50 08.03.2026
СМИ: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним
СМИ: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним
СМИ: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним

БТА: аэропорт Софии прерывал работу после обнаружения дрона над ним

© iStock.com / dmbakerСамолет в аэропорту Софии в Болгарии
Самолет в аэропорту Софии в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Международный аэропорт в столице Болгарии Софии прерывал работу в субботу после того, как в небе над ним был обнаружен беспилотник, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"В субботу днем ​​над аэропортом имени Васила Левски в Софии был обнаружен беспилотник, что побудило администрацию аэропорта активировать меры безопасности и уведомить власти, включая болгарское управление воздушного движения, министерство внутренних дел и пограничную полицию", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что из-за произошедшего прибывавший из Кельна самолет был перенаправлен в аэропорт Варны, где он потом совершил посадку. Воздушное пространство было ненадолго закрыто, но теперь аэропорт Софии работает в штатном режиме.
Авиабаза Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Несколько БПЛА заметили над военным аэропортом ФРГ в декабре, пишут СМИ
1 февраля, 17:22
 
В миреСофия (город)БолгарияКельн
 
 
