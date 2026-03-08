Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079432910.html
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби - РИА Новости, 08.03.2026
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала на 9 марта два вывозных рейса в Москву из Дубая и один полет из Абу-Даби, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:39:00+03:00
2026-03-08T20:39:00+03:00
москва
дубай
абу-даби
аэрофлот
boeing 777
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15587/87/155878736_0:24:512:312_1920x0_80_0_0_8755ac345e00166c407818ab65e22359.jpg
https://ria.ru/20260228/aeroflot-2077425729.html
москва
дубай
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15587/87/155878736_33:0:480:335_1920x0_80_0_0_4d30b9dcad1152b21c00aac44dbc31c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дубай, абу-даби, аэрофлот, boeing 777, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, Абу-Даби, Аэрофлот, Boeing 777, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби

"Аэрофлот" 9 марта запланировал два вывозных рейса из Дубая и один из Абу-Даби

© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет Boeing 767-300 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала на 9 марта два вывозных рейса в Москву из Дубая и один полет из Абу-Даби, сообщил перевозчик.
«

"Аэрофлот продолжает выполнение рейсов из ОАЭ для вывоза пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам. Девятого марта планируются к выполнению три прямых рейса на самолетах Boeing 777 в соответствии с полученными слотами от аэропортов Дубай и Абу-Даби: SU525D и SU521D Дубай — Москва, вылет в 13.10 и 15.40 (12.10 и 14.40 мск); SU531D Абу-Даби — Москва, вылет в 16.10 (15.10 мск)", - говорится в сообщении.

Вывоз пассажиров "Аэрофлота" из ОАЭ будет осуществляться до 11 марта включительно, отметили в авиакомпании. Пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Аэрофлот" планирует выполнять рейсы в ОАЭ на широкофюзеляжных самолетах
28 февраля, 14:54
 
МоскваДубайАбу-ДабиАэрофлотBoeing 777Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала