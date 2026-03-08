"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала на 9 марта два вывозных рейса в Москву из Дубая и один полет из Абу-Даби, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот продолжает выполнение рейсов из ОАЭ для вывоза пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам. Девятого марта планируются к выполнению три прямых рейса на самолетах Boeing 777 в соответствии с полученными слотами от аэропортов Дубай и Абу-Даби: SU525D и SU521D Дубай — Москва, вылет в 13.10 и 15.40 (12.10 и 14.40 мск); SU531D Абу-Даби — Москва, вылет в 16.10 (15.10 мск)", - говорится в сообщении.
Вывоз пассажиров "Аэрофлота" из ОАЭ будет осуществляться до 11 марта включительно, отметили в авиакомпании. Пассажиров информируют по контактам, указанным в бронировании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.