"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву

"Для пассажиров без ранее оформленной перевозки открыта продажа билетов на следующие рейсы: SU531D Абу-Даби - Москва 9 марта, SU521D и SU525D Дубай - Москва 9, 10, 11 марта", - говорится в сообщении.