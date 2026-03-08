Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079428950.html
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 08.03.2026
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:09:00+03:00
2026-03-08T20:09:00+03:00
москва
дубай
абу-даби
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077471204_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_4efbb24438206ffbdd8dd1970f1c6f93.jpg
https://ria.ru/20260306/mintrans-2078986640.html
москва
дубай
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077471204_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5d7af7580fe986694266ce43df4c6510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дубай, абу-даби, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, Абу-Даби, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву

Аэрофлот открыл свободную продажу билетов на 7 рейсов в Москву из ОАЭ 9-11 марта

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОнлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик.
«

"Для пассажиров без ранее оформленной перевозки открыта продажа билетов на следующие рейсы: SU531D Абу-Даби - Москва 9 марта, SU521D и SU525D Дубай - Москва 9, 10, 11 марта", - говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Минтранс рассказал о сроках приостановки продажи билетов на Ближний Восток
6 марта, 13:22
 
МоскваДубайАбу-ДабиАэрофлотВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала