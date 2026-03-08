https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079428950.html
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 08.03.2026
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:09:00+03:00
2026-03-08T20:09:00+03:00
2026-03-08T20:09:00+03:00
москва
дубай
абу-даби
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077471204_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_4efbb24438206ffbdd8dd1970f1c6f93.jpg
https://ria.ru/20260306/mintrans-2078986640.html
москва
дубай
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077471204_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5d7af7580fe986694266ce43df4c6510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дубай, абу-даби, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, Абу-Даби, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву
Аэрофлот открыл свободную продажу билетов на 7 рейсов в Москву из ОАЭ 9-11 марта