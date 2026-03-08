https://ria.ru/20260308/abu-dabi--2079396019.html
В Абу-Даби прогремели взрывы
Взрывы прогремели в столице ОАЭ Абу-Даби, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.03.2026
