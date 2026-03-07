МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России для продажи духов "Libre", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Парижский дом высокой моды Saint Laurent был основан в 1961 году. Компания приостановила деятельность в России в 2022 году.