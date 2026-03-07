https://ria.ru/20260307/znak-2079207155.html
Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России
Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 07.03.2026
Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России
Французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России для продажи духов "Libre", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:02:00+03:00
2026-03-07T12:02:00+03:00
2026-03-07T12:16:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079208931_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_ba9a4fff6bee38d234ab66f63ccb243c.jpg
https://ria.ru/20250422/rossija-2012683466.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079208931_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_756351ad25cdd8a6da33df1983e51502.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России
Saint Laurent зарегистрировал в России товарный знак для продажи духов "Libre"