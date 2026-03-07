Рейтинг@Mail.ru
12:02 07.03.2026 (обновлено: 12:16 07.03.2026)
Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России
Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России
2026-03-07T12:02:00+03:00
2026-03-07T12:16:00+03:00
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Премьера фильма "Ив Сен-Лоран". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России для продажи духов "Libre", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Ив Сэн Лоран Парфюмс". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Под брендом "Libre" компания сможет продавать в России парфюмерную продукцию.
Парижский дом высокой моды Saint Laurent был основан в 1961 году. Компания приостановила деятельность в России в 2022 году.
Логотип Louis Vuitton в витрине ГУМа в Москве
Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
22 апреля 2025, 11:16
 
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
