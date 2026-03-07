Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ за февраль

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне, увидевшие в квитанции оплаты ЖКУ за февраль срок "до 10 марта", могут оплатить счета до 15-го числа и обратить внимание управляющей компании на неправильную дату в платежке, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Согласно новым правилам, вступившим в силу в России с 1 марта, граждане до 5-го числа должны получить платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги, а внести плату за услуги ЖКХ, оказанные в прошлом месяце, необходимо теперь не позднее 15-го числа.

"Если в вашей квитанции за февраль всё еще стоит "10 марта", тут может быть причина в обычном "человеческом факторе". Расчетные центры и управляющие компании не всегда успевают мгновенно обновить шаблоны квитанций. Некоторые могли напечатать их по "старинке". Не паникуйте, если вы видите в квитанции "Просим оплатить счет до 10 марта". Юридически вы уже имеете право платить до 15-го", - рассказал Бондарь

Эксперт напомнил, что по закону пени начинают начисляться только в случае просрочки платежа.

"Если управляющая компания начислит их раньше, это будет прямым нарушением закона, на которое можно отправить жалобу в жилищную инспекцию. Если захотите обратить внимание на неправильную дату в платежке и дисциплинировать свою управляющую компанию, можно отправить им короткое обращение через ГИС ЖКХ или мобильное приложение "Госуслуги.Дом", - отметил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что единый срок оплаты теперь установлен для всей страны.