СМИ раскрыли, что Зеленский планирует устроить Трампу из-за Ирана
14:32 07.03.2026 (обновлено: 14:46 07.03.2026)
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует устроить Трампу из-за Ирана
Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
ближний восток
сша
киев
владимир зеленский
politico
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
киев
в мире, ближний восток, сша, киев, владимир зеленский, politico, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Киев, Владимир Зеленский, Politico, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Politico: Зеленский может получить рычаг давления на США из-за Ирана

Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico.
«

"По словам близкого к команде американского президента по нацбезопасности источника, запрос США помочь с беспилотниками дает Зеленскому "небольшой краткосрочный рычаг", — говорится в публикации.

Источник отметил, что требования Зеленского в таком случае должны быть приемлемыми: он может запросить, например, передачу небольшого количества дополнительных ракет для ЗРК Patriot.
В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Киев и куда конкретно.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Настоящая личность" Зеленского вызвала переполох во Франции
Вчера, 09:22
 
В миреБлижний ВостокСШАКиевВладимир ЗеленскийPoliticoВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
