БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский угрожал не только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, но и всем венграм, однако они защитят своего премьера, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.03.2026
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто
Владимир Зеленский угрожал не только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, но и всем венграм, однако они защитят своего премьера, заявил венгерский министр... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:12:00+03:00
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что Зеленский угрожал не только Орбану, а всей венгерской нации
Владимир Зеленский. Архивное фото
