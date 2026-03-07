Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский угрожал не только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, но и всем венграм, однако они защитят своего премьера, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.