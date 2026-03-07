Рейтинг@Mail.ru
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто
15:12 07.03.2026
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто - РИА Новости, 07.03.2026
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто
Владимир Зеленский угрожал не только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, но и всем венграм, однако они защитят своего премьера, заявил венгерский министр...
в мире
венгрия
дебрецен
украина
владимир зеленский
петер сийярто
виктор орбан
вооруженные силы украины
в мире, венгрия, дебрецен, украина, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Дебрецен, Украина, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Зеленский угрожал не Орбану, а всем венграм, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Зеленский угрожал не только Орбану, а всей венгерской нации

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский угрожал не только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, но и всем венграм, однако они защитят своего премьера, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Премьер-министр находится в центре нападок. Это даже не вопрос. Мы, конечно, будем его защищать, но мы должны понимать, что угрожали не только ему, а всей венгерской нации. И давайте сразу проясним: никто не смеет нам угрожать!" - сказал Сийярто, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми
6 марта, 15:03
 
