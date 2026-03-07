Рейтинг@Mail.ru
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти - РИА Новости, 07.03.2026
04:23 07.03.2026 (обновлено: 11:55 07.03.2026)
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти
россия, чукотка, камчатка
Россия, Чукотка, Камчатка
© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России, хотя годом ранее их было четыре, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
В последний месяц года на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы более 200 тысяч рублей были в пяти регионах: в Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было.
При этом в целом за год лишь на Чукотке средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в месяц, составив 214,6 тысяч рублей. Еще годом ранее она была на уровне 185 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россиянам раскрыли, как мартовские праздники влияют на зарплату
6 марта, 03:10
 
РоссияЧукоткаКамчатка
 
 
