Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России, хотя годом ранее их было четыре, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

В последний месяц года на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы более 200 тысяч рублей были в пяти регионах: в Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было.

При этом в целом за год лишь на Чукотке средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в месяц, составив 214,6 тысяч рублей. Еще годом ранее она была на уровне 185 тысяч рублей.