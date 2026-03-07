https://ria.ru/20260307/zarplata-2079170266.html
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России, хотя годом ранее их было четыре, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
В последний месяц года на фоне выплат премий и бонусов средние трудовые доходы более 200 тысяч рублей были в пяти регионах: в Москве
(288,5 тысячи), на Чукотке
(281,5 тысячи), в Магаданской области
(249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке
(206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было.
При этом в целом за год лишь на Чукотке средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в месяц, составив 214,6 тысяч рублей. Еще годом ранее она была на уровне 185 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.