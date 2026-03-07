Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 07.03.2026 (обновлено: 12:19 07.03.2026)
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 180...
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия "Запада"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Лозовое, Яцковка, Святогорск, Красный Лиман, Рубцы в Донецкой Народной Республике, Боровая и Новоосиново в Харьковской области.
"Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
