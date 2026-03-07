Рейтинг@Mail.ru
В Багдаде прогремели взрывы, сообщает Al Jazeera - РИА Новости, 07.03.2026
21:16 07.03.2026 (обновлено: 22:42 07.03.2026)
В Багдаде прогремели взрывы, сообщает Al Jazeera
Взрывы прогремели в иракской столице Багдаде, сработала ПВО у здания посольства США, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
багдад (город)
сша
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, багдад (город), сша, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в иракской столице Багдаде, сработала ПВО у здания посольства США, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Взрывы прогремели в Багдаде… Сработали системы ПВО у здания американского посольства", - говорится в сообщении.
Как сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности, по посольству США были выпущены несколько ракетных снарядов. По предварительным данным, пуск осуществлен из района на востоке Багдада, ведется поиск нападавших.
По данным источника, взрывы прогремели в нескольких районах Багдада, пока данных о возможном ущербе не поступало.
Багдад - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: после удара дрона на военной базе США в Багдаде начался пожар
Вчера, 00:41
 
В миреБагдад (город)СШАИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
