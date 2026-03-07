https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079286716.html
В Багдаде прогремели взрывы, сообщает Al Jazeera
Взрывы прогремели в иракской столице Багдаде, сработала ПВО у здания посольства США, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:42:00+03:00
Al Jazeera: в Багдаде прогремели взрывы, у здания посольства США сработала ПВО