В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
07:16 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079177147.html
В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.03.2026
В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ
Взрывы прогремели в Дубае и бахрейнской столице Манаме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:16:00+03:00
2026-03-07T07:16:00+03:00
в мире
дубай
манама
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
манама
оаэ
в мире, дубай, манама, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Манама, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ

AFP: в Дубае и Манаме прогремели взрывы

© REUTERS / Hamad I MohammedПожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Дубае и бахрейнской столице Манаме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на корреспондентов.
"В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы", - говорится в публикации.
Перехват ракеты, выпущенной с территории Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: в Иерусалиме прогремел взрыв
В миреДубайМанамаОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
