В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ
В Дубае и Манаме прогремели взрывы, сообщают СМИ
Взрывы прогремели в Дубае и бахрейнской столице Манаме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:16:00+03:00
в мире
дубай
манама
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
