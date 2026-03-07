https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079168671.html
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в четвертый раз за ночь субботы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Специальная военная операция на Украине, Киев
