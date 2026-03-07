https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079166296.html
В Харькове и Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове и Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:49:00+03:00
2026-03-07T02:49:00+03:00
2026-03-07T02:49:00+03:00
в мире
харьков
одесса
одесская область
