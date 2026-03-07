Рейтинг@Mail.ru
В Харькове и Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
02:49 07.03.2026
В Харькове и Одессе прогремели взрывы
В Харькове и Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове и Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T02:49:00+03:00
2026-03-07T02:49:00+03:00
В Харькове и Одессе прогремели взрывы

В Харькове и Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
"Взрыв был слышен в Харькове... В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Одесской областях звучит воздушная тревога.
В Киеве прогремели новые взрывы
