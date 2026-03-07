https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079165383.html
На окраинах Киева прогремели взрывы
На окраинах Киева прогремели взрывы
Взрывы прогремели на окраинах Киева и в Ирпене на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2026
На окраинах Киева и в Ирпене на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы