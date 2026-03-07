https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079163567.html
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после новой ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны многочисленные взрывы, предположительно,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T01:58:00+03:00
2026-03-07T01:58:00+03:00
2026-03-07T01:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
тель-авив
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
тель-авив
в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
РИА Новости: над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы