01:58 07.03.2026 (обновлено: 01:59 07.03.2026)
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после новой ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны многочисленные взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги активировали на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данные о падениях ракет или пострадавших не поступали.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,2 тысячи человек.
В миреИранИзраильТель-АвивАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
