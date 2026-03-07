https://ria.ru/20260307/vzryv-2079286439.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2026
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:14:00+03:00
2026-03-07T21:14:00+03:00
2026-03-07T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb8d05d6f1f13cb75e8f514db3987015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье