https://ria.ru/20260307/vzryv-2079152818.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 07.03.2026
В Черкассах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Черкассы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:11:00+03:00
2026-03-07T00:11:00+03:00
2026-03-07T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
украина
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
https://ria.ru/20260306/vzryv-2079148627.html
черкассы
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_40:116:1024:854_1920x0_80_0_0_cfeb9ccaceb40b71d1320816537d8118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкассы, украина, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Украина, Черкасская область
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв