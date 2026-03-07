Рейтинг@Mail.ru
Выход США из договора по СВПД стал ударом для региона, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2026
03:48 07.03.2026
Выход США из договора по СВПД стал ударом для региона, заявила Захарова
Выход США из договора по иранской ядерной сделке был сильнейшим ударом для основ стабильности и безопасности ближневосточного региона, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
сша
россия
мария захарова
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, россия, мария захарова, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Россия, Мария Захарова, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Выход США из договора по иранской ядерной сделке был сильнейшим ударом для основ стабильности и безопасности ближневосточного региона, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
""Напомню, что смена действующих лиц в Белом доме привела к тому, что из этой так называемой сделки США, они даже не вышли, потому что там была ... прописана процедура выхода, они просто сказали, что больше в ней (в сделке - ред.) не участвуют, не задействовав прописанную и утверждённую опять же Совбезом ООН официальную процедуру выхода. То есть это был сильнейший удар по основам стабильности и безопасности в регионе", - сказала Захарова.
По её словам, напряженность в регионе создавалась именно обсуждением иранской ядерной программы.
