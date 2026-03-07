ООН, 7 мар - РИА Новости. Выборы верховного лидера и руководства Ирана будут проходить исключительно по воле иранского народа, без какого-либо иностранного вмешательства, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
https://ria.ru/20260307/vybory-2079156487.html
Выборы руководства Ирана будут проходить по воле народа, заявил постпред
Выборы руководства Ирана будут проходить по воле народа, заявил постпред - РИА Новости, 07.03.2026
Выборы руководства Ирана будут проходить по воле народа, заявил постпред
Выборы верховного лидера и руководства Ирана будут проходить исключительно по воле иранского народа, без какого-либо иностранного вмешательства, заявил постпред РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:34:00+03:00
2026-03-07T00:34:00+03:00
2026-03-07T00:34:00+03:00
в мире
иран
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260307/fakty-2079155539.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Выборы руководства Ирана будут проходить по воле народа, заявил постпред
Постпред Иравани: выборы главы Ирана будут проходить по воле народа
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото