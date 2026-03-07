Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО

БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал проведение военных учений армии Сербии совместно с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.

Глава сербского государства в субботу представляет в правительственном комплексе "Палата Сербия" в присутствии министров, командования вооруженных сил и руководства госпредприятий национальную стратегию развития "Сербия 2030".

Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.