Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО

БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал проведение военных учений армии Сербии совместно с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.
Глава сербского государства в субботу представляет в правительственном комплексе "Палата Сербия" в присутствии министров, командования вооруженных сил и руководства госпредприятий национальную стратегию развития "Сербия 2030".
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО
1 марта, 17:53
«
"В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо четко сказать, что Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми. Не можем забыть и никогда этого не сделаем 1999 год (агрессию НАТО – ред.), но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности", - сказал президент Сербии собравшимся.
Вучич подчеркнул, что сохранение мира является первоочередным приоритетом национальной стратегии Сербии.
Министр обороны Сербии Братислав Гашич в пятницу на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.