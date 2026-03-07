Рейтинг@Mail.ru
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО - РИА Новости, 07.03.2026
14:35 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vuchich-2079223888.html
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО - РИА Новости, 07.03.2026
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал проведение военных учений армии Сербии совместно с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T14:35:00+03:00
2026-03-07T14:35:00+03:00
в мире
сербия
неаполь
александр вучич
братислав гашич
нато
военно-морские силы сша
сербия
неаполь
в мире, сербия, неаполь, александр вучич, братислав гашич, нато, военно-морские силы сша
В мире, Сербия, Неаполь, Александр Вучич, Братислав Гашич, НАТО, Военно-морские силы США
Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО

Вучич анонсировал учения с НАТО в мае, но подчеркнул военный нейтралитет Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал проведение военных учений армии Сербии совместно с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.
Глава сербского государства в субботу представляет в правительственном комплексе "Палата Сербия" в присутствии министров, командования вооруженных сил и руководства госпредприятий национальную стратегию развития "Сербия 2030".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО
1 марта, 17:53
«
"В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо четко сказать, что Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми. Не можем забыть и никогда этого не сделаем 1999 год (агрессию НАТО – ред.), но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности", - сказал президент Сербии собравшимся.
Вучич подчеркнул, что сохранение мира является первоочередным приоритетом национальной стратегии Сербии.
Министр обороны Сербии Братислав Гашич в пятницу на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан рассказал о просьбе Клинтона открыть второй фронт против Югославии
7 февраля, 16:22
 
В миреСербияНеапольАлександр ВучичБратислав ГашичНАТОВоенно-морские силы США
 
 
