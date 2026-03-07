Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двоих высших офицеров ВСУ обвиняют в присвоении более 600 миллионов гривен на закупке дронов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

« "Антикоррупционные активисты обвиняют в воровстве денежных средств начальника логистики Владимира Карпенко и Олега Липийчука - главного тыловика ВСУ на Востоке , речь идет о присвоении 600 миллионов гривен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что деньги были выделены на закупку дронов для украинской армии.