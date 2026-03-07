Рейтинг@Mail.ru
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен
07.03.2026
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен - РИА Новости, 07.03.2026
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен
Двоих высших офицеров ВСУ обвиняют в присвоении более 600 миллионов гривен на закупке дронов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.03.2026
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен

Двоих офицеров ВСУ обвинили в присвоении более 600 млн гривен на закупке дронов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двоих высших офицеров ВСУ обвиняют в присвоении более 600 миллионов гривен на закупке дронов, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Антикоррупционные активисты обвиняют в воровстве денежных средств начальника логистики Владимира Карпенко и Олега Липийчука - главного тыловика ВСУ на Востоке, речь идет о присвоении 600 миллионов гривен", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что деньги были выделены на закупку дронов для украинской армии.
Владимир Карпенко в феврале 2024 года был назначен командующим Силами логистики ВСУ.
