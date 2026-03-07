https://ria.ru/20260307/vsu-2079283903.html
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен
Офицеров ВСУ обвинили в воровстве 600 миллионов гривен
Двоих высших офицеров ВСУ обвиняют в присвоении более 600 миллионов гривен на закупке дронов, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.03.2026
2026
Двоих офицеров ВСУ обвинили в присвоении более 600 млн гривен на закупке дронов