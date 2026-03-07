Рейтинг@Mail.ru
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 07.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику
Дроны ВСУ два дня подряд целенаправленно атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу, видео с ее показаниями... РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
украина
белгородская область, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дроны ВСУ два дня подряд целенаправленно атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"Открыли дезбарьер, поворачиваюсь – дрон. И я не успела скрыться, он прям под меня, оторвал ногу. Ногу собрали, врачи сказали, будут восстанавливать. Но это очень страшно", - рассказала женщина о случившемся.
Пострадавшая сообщила, что оператор дрона ВСУ сознательно выбрал ее в виде цели и направил беспилотник ей под ноги.
Женщина сообщила, что работает в охране на птицефабрике, которая уже подвергалась ранее атакам дронов ВСУ. За день до того, как Галина Николаевна пострадала от беспилотника, ее соседа, тоже работавшего на птицефабрике, убило дроном, когда мужчина ехал на "Камазе".
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраинаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
