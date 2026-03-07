Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дроны ВСУ два дня подряд целенаправленно атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Открыли дезбарьер, поворачиваюсь – дрон. И я не успела скрыться, он прям под меня, оторвал ногу. Ногу собрали, врачи сказали, будут восстанавливать. Но это очень страшно", - рассказала женщина о случившемся.

Пострадавшая сообщила, что оператор дрона ВСУ сознательно выбрал ее в виде цели и направил беспилотник ей под ноги.

Женщина сообщила, что работает в охране на птицефабрике, которая уже подвергалась ранее атакам дронов ВСУ. За день до того, как Галина Николаевна пострадала от беспилотника, ее соседа, тоже работавшего на птицефабрике, убило дроном, когда мужчина ехал на "Камазе".