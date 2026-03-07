https://ria.ru/20260307/vsu-2079268929.html
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику - РИА Новости, 07.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику
Дроны ВСУ два дня подряд целенаправленно атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу, видео с ее показаниями... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:20:00+03:00
2026-03-07T19:20:00+03:00
2026-03-07T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074594894.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику
РИА Новости: дроны ВСУ 2 дня атаковали птицефабрику в Белгородской области
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дроны ВСУ два дня подряд целенаправленно атаковали птицефабрику в Белгородской области, рассказала местная жительница, потерявшая ногу, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"Открыли дезбарьер, поворачиваюсь – дрон. И я не успела скрыться, он прям под меня, оторвал ногу. Ногу собрали, врачи сказали, будут восстанавливать. Но это очень страшно", - рассказала женщина о случившемся.
Пострадавшая сообщила, что оператор дрона ВСУ
сознательно выбрал ее в виде цели и направил беспилотник ей под ноги.
Женщина сообщила, что работает в охране на птицефабрике, которая уже подвергалась ранее атакам дронов ВСУ. За день до того, как Галина Николаевна пострадала от беспилотника, ее соседа, тоже работавшего на птицефабрике, убило дроном, когда мужчина ехал на "Камазе".
В Белгородской области
с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной
. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.