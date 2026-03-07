Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов

В Горностаевке террористический удар вражеского дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения, сообщил он.

В Днепрянах Новокаховского городского округа из-за ударов БПЛА по двум гражданским автомобилям пострадали четыре человека. Трое мужчин, среди которых два парня 25 лет, получили сотрясение и баротравмы. Один мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение бедра, все госпитализированы.