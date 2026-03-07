https://ria.ru/20260307/vsu-2079229086.html
Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим устроил настоящую охоту за гражданскими машинами в 15-км зоне. За минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, ещё четверо получили ранения", - написал губернатор в канале на платформе Мах
В Горностаевке террористический удар вражеского дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения, сообщил он.
В Днепрянах Новокаховского городского округа из-за ударов БПЛА по двум гражданским автомобилям пострадали четыре человека. Трое мужчин, среди которых два парня 25 лет, получили сотрясение и баротравмы. Один мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение бедра, все госпитализированы.
В селе Виноградово Алешкинского округа повреждено административное здание территориального отдела — выбиты окна, посечён фасад и повреждена кровля, сообщил губернатор.