Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов - РИА Новости, 07.03.2026
15:13 07.03.2026 (обновлено: 15:36 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/vsu-2079229086.html
Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов
Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов - РИА Новости, 07.03.2026
Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов
ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:13:00+03:00
2026-03-07T15:36:00+03:00
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079232474_0:267:689:655_1920x0_80_0_0_a8f785c74b469ef2ec23788246f4bfd7.jpg
https://ria.ru/20260306/tela-2078964286.html
херсонская область
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, как ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов

Сальдо: ВСУ устроили охоту на мирных автомобилистов в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/MAXПоследствия атаки ВСУ в Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. ВСУ устроили охоту с дронами на мирных автомобилистов в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевский режим устроил настоящую охоту за гражданскими машинами в 15-км зоне. За минувшие сутки из-за обстрелов погиб один человек, ещё четверо получили ранения", - написал губернатор в канале на платформе Мах.
В Горностаевке террористический удар вражеского дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения, сообщил он.
В Днепрянах Новокаховского городского округа из-за ударов БПЛА по двум гражданским автомобилям пострадали четыре человека. Трое мужчин, среди которых два парня 25 лет, получили сотрясение и баротравмы. Один мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение бедра, все госпитализированы.
В селе Виноградово Алешкинского округа повреждено административное здание территориального отдела — выбиты окна, посечён фасад и повреждена кровля, сообщил губернатор.
В миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
