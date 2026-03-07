https://ria.ru/20260307/vsu-2079208536.html
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2026
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области
Двое мужчин пострадали в результате атаки дрона ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:13:00+03:00
2026-03-07T12:13:00+03:00
2026-03-07T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_0:324:3052:2040_1920x0_80_0_0_b6616db5e12e6b72da584e2764ee4bbb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7ee29451de9d11ac197bd02a15d1167f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в поселке Белгородской области