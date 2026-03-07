ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате атаки дрона ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что одного пострадавшего госпитализированы с осколочным ранением живота и предплечья. Второму мужчине, получившему минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики скорой оказали помощь на месте.