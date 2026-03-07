Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 07.03.2026
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области
Двое мужчин пострадали в результате атаки дрона ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщает губернатор... РИА Новости, 07.03.2026
ВСУ атаковали объект транспортной инфраструктуры в Белгородской области

© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате атаки дрона ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Пролетарский Ракитянского округа объект транспортной инфраструктуры атакован дроном ВСУ. Пострадали двое мужчин", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Отмечается, что одного пострадавшего госпитализированы с осколочным ранением живота и предплечья. Второму мужчине, получившему минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики скорой оказали помощь на месте.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
