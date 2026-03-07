Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали два района Брянской области - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vsu-2079189227.html
ВСУ атаковали два района Брянской области
ВСУ атаковали два района Брянской области - РИА Новости, 07.03.2026
ВСУ атаковали два района Брянской области
ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:43:00+03:00
2026-03-07T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_1044:555:2846:1569_1920x0_80_0_0_cf5352e8f8833bda8f80294a47fd5603.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_90c73b9c7a2afdb0421edf9b453ccbdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, выгоничский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали два района Брянской области

ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Богомаз.
"В результате атаки в Выгоничском районе на территории АПХ "Мираторг" повреждено административное здание", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Отмечается, что в Брасовском районе на территории агрохолдинга "Охотно" поврежден производственный склад. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВыгоничский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала