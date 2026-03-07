https://ria.ru/20260307/vsu-2079189227.html
ВСУ атаковали два района Брянской области
ВСУ атаковали два района Брянской области - РИА Новости, 07.03.2026
ВСУ атаковали два района Брянской области
ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:43:00+03:00
2026-03-07T09:43:00+03:00
2026-03-07T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_1044:555:2846:1569_1920x0_80_0_0_cf5352e8f8833bda8f80294a47fd5603.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
выгоничский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_90c73b9c7a2afdb0421edf9b453ccbdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, выгоничский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали два района Брянской области
ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области, пострадавших нет