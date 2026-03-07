https://ria.ru/20260307/vsu-2079178601.html
ВСУ в Красноармейске прятали технику в церкви
Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске, сообщил РИА Новости командир 7-й... РИА Новости, 07.03.2026
