Подразделения ВСУ в Волчанском районе утратили боеспособность
Подразделения ВСУ в Волчанском районе утратили боеспособность - РИА Новости, 07.03.2026
Подразделения ВСУ в Волчанском районе утратили боеспособность
Подразделения ВСУ в Волчанском районе Харьковской области утратили боеспособность из-за потерь в живой силе, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
РИА Новости: подразделения ВСУ в Волчанском районе утратили боеспособность