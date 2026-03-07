В Сумской области уничтожили колонну ВСУ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили колонну ВСУ севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Через город в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большую часть националистов ликвидировали севернее населенного пункта", — сказал собеседник агентства.

Во время технических остановок несколько украинских боевиков пытались расплатиться с местными жителями долларами, отметил он.