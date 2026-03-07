МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили колонну ВСУ севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Через город в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большую часть националистов ликвидировали севернее населенного пункта", — сказал собеседник агентства.
Во время технических остановок несколько украинских боевиков пытались расплатиться с местными жителями долларами, отметил он.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1500 военных, девять танков и ББМ, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 56 складов снарядов, горючего и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
