В Сумской области уничтожили колонну ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 07.03.2026 (обновлено: 09:40 07.03.2026)
В Сумской области уничтожили колонну ВСУ
В Сумской области уничтожили колонну ВСУ - РИА Новости, 07.03.2026
В Сумской области уничтожили колонну ВСУ
Российские войска уничтожили колонну ВСУ севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:33:00+03:00
2026-03-07T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
владимир путин
безопасность
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Безопасность
В Сумской области уничтожили колонну ВСУ

РИА Новости: ВС РФ уничтожили колонну ВСУ севернее Белополья в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили колонну ВСУ севернее Белополья в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Через город в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большую часть националистов ликвидировали севернее населенного пункта", — сказал собеседник агентства.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ВСУ тонут в окопах в Сумской области, сообщил источник
6 марта, 01:24
Во время технических остановок несколько украинских боевиков пытались расплатиться с местными жителями долларами, отметил он.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1500 военных, девять танков и ББМ, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 56 складов снарядов, горючего и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБезопасность
 
 
