Рейтинг@Mail.ru
Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vrach-2079210472.html
Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру
Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру - РИА Новости, 07.03.2026
Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру
Жаропонижающие препараты необходимо давать, когда человек себя чувствует плохо, вне зависимости от показаний градусника, рассказала РИА Новости врач-педиатр,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:24:00+03:00
2026-03-07T12:24:00+03:00
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_4709efb0884d25df14ed76ee1a973b78.jpg
https://ria.ru/20260307/sudorogi-2079170391.html
https://ria.ru/20260306/kozha-2079048269.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_512:249:2911:2048_1920x0_80_0_0_91899e8e09c41b40a0bf5ff49acec893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество
Здоровье - Общество, Общество
Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру

Левадная: жаропонижающие нужно давать, когда человек чувствует себя плохо

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 7 мар – РИА Новости. Жаропонижающие препараты необходимо давать, когда человек себя чувствует плохо, вне зависимости от показаний градусника, рассказала РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.
«
"Есть золотое правило – нужно лечить не цифру на градуснике, а состояние. Вся современная педиатрия, и вообще медицина, сводится к тому, что мы даем препарат ребенку или взрослому тогда, когда ему плохо. Если ребенку тяжело, есть выраженная слабость, головная боль, мышечная боль, если ребенок не может заснуть, вялый, если ему прям плохо, тогда мы даем жаропонижающее, независимо от того, какая цифра на градуснике", - объяснила специалист.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Врач назвала причины ночных судорог
Вчера, 04:29
По словам врача-педиатра, снижать температуру без плохого состояния необходимо в случае, если значение приблизилось к 39,8 градуса. В других ситуациях при хорошем самочувствии потребности в этом нет, считает она.
"Для многих вирусных заболеваний характерно хорошее состояние при высокой температуре. Если ребенок активный, пьет, играет, хорошо переносит температуру даже в 38,5 градусов, то препараты давать не нужно", - подчеркнула Левадная.
Врач отметила, что любое лекарство даст побочный эффект, а повышение температуры – это всегда часть иммунного ответа, который необходимо оберегать.
Девушка пользуется сывороткой для лица - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
6 марта, 15:40
 
Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала