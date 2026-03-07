Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру

«

"Есть золотое правило – нужно лечить не цифру на градуснике, а состояние. Вся современная педиатрия, и вообще медицина, сводится к тому, что мы даем препарат ребенку или взрослому тогда, когда ему плохо. Если ребенку тяжело, есть выраженная слабость, головная боль, мышечная боль, если ребенок не может заснуть, вялый, если ему прям плохо, тогда мы даем жаропонижающее, независимо от того, какая цифра на градуснике", - объяснила специалист.